Онколог перечислила основные симптомы рака желудка

Онколог Пащенко: симптомы рака желудка схожи с проявлениями язвы

Онколог Наталья Пащенко предупредила о симптомах, которые могут указывать на развитие рака желудка. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

Пащенко рассказала, что симптомы рака желудка схожи с проявлениями язвы и гастрита: во время приема пищи ощущается боль в животе, может возникать отрыжка с тухлым или кислым запахом. Нередко эти признаки сопровождаются потерей веса, добавила врач. Также она указала на то, что у людей с раком желудка могут случаться желудочные кровотечения, о которых свидетельствуют рвота, напоминающая кофейную гущу, и стул, напоминающий деготь.

Врач отметила, что чаще всего заболевание диагностируют у людей в возрасте 50-59 лет, но заболеть им можно и в более раннем возрасте. Среди основных факторов риска онколог перечислила курение, нерегулярное питание, переедание, слишком большое потребление соли, животных жиров и острой пищи.

Пащенко добавила, что рак желудка — это серьезное заболевание, которое обычно требует частичной резекции или полного удаления желудка. Тем не менее, по ее словам, если выявить болезнь достаточно рано, то высоки шансы полностью исцелиться. К тому же, современные хирургические тактики позволяют сохранить пациентам высокое качество жизни после операций, заключила врач.

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