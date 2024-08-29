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20:27, 29 августа 2024Экономика

Остановку работы с «Золотой короной» в Казахстане связали с действиями США

Экономист: ситуация с «Золотой короной» в Казахстане могла возникнуть из-за США

Фото: Natalia Gusakova / Unsplash

Решение ряда казахстанских банков приостановить использование российской платежной системы «Золотая корона» могло быть принято под давлением представителей США, считает экономист Дмитрий Голубовский, мнение которого приводит «Абзац».

В нескольких кредитных организациях, говоря об остановке переводов через этот сервис, сослались на технические причины. Там не назвали сроков возобновления взаимодействия и не привели других подробностей.

По версии эксперта, ситуация так или иначе связана с действиями американцев. Так, по его данным, из США в Казахстан недавно привезли программное обеспечение, необходимое для того, «чтобы докладывать американцам о платежах, связанных с Россией, для соблюдения санкций». В связи с этим Голубовский допустил влияние сопутствующих их настройке вопросов, отметив и возможность того, что «банально под предлогом технических работ ограничивают взаимодействие» РФ и Казахстана.

США в конце прошлой недели ввели блокирующие санкции против «Центра финансовых технологий», который создает платежное программное обеспечение для ряда организаций, включая «Золотую корону». После этого в Грузии сначала прекратили работу с системой переводов, а после проверки на соблюдение ограничений ее возобновили.

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      Дмитрий Воронин
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