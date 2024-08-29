Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Гретцки

Овечкин заявил, что старается не обращать внимания на погоню за рекордом Гретцки

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

Овечкин признался, что уже привык к разговорам о погоне и не обращает на них внимания. «Нужно выходить, делать свое дело, и все», — заявил он.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.