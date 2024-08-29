Песков заявил об успешном решении Россией и Китаем проблемы недружественного окружения

Песков: Россия и Китай успешно справляются с недружественным окружением

Объем сотрудничества Москвы и Пекина настолько велик, что они успешно справляются с проблемой недружественного окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений. При таких объемах и при такой недружественной окружающей обстановке, разумеется, обойтись без каких-то проблемных историй невозможно. Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно решать и обсуждать текущие проблемы», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Россия очень дорожит отношениями с Китаем, которые развиваются в партнерском и конструктивном ключе.

Ранее газета The New York Times сообщала, что попытки Салливана убедить Китай снизить поддержку России в ходе своего визита вряд ли будут успешными. По мнению издания, отказ Пекина от Москвы является «маловероятным сценарием, так как обе эти страны вместе противостоят Вашингтону на мировой арене».