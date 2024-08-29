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08:37, 29 августа 2024Экономика

Российские пивовары столкнулись с нехваткой бутылок

«Ъ»: на российском рынке возник дефицит бутылок для пива емкостью 0,5 литра

Фото: Georgiy Rozov / Globallookpress.com

Стекольные заводы не могут обеспечить российских производителей пива и сидра бутылками емкостью 0,5 литра типа «Варшава» (зеленый и оливковый цвета), в основном с нехваткой тары сталкиваются небольшие компании. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Два источника отметили, что дефицит бутылок уже возник. В пивоваренной компании «Балтика» подтвердили наличие проблем, но добавили, что обеспечивают собственные потребности за счет долгосрочных контрактов со стекольными заводами.

Собеседник издания рассказал, что продукции из бесцветного стекла на рынке достаточно, а нехватку темной тары он списал на перекосы в производстве. Другой источник уточнил, что высокая загруженность стеклозаводов заставила их перенести часть некрупных заказов на сентябрь, из-за чего производители и не могут получить бутылки.

Сооснователь Famous Amazing Brands Антон Стельмаков предположил, что ситуация связана с повышенным спросом летом, к которому производители тары оказались не готовы. По оценкам NielsenIQ, по состоянию на начало июля продажи сидра и пива в мае и июне действительно заметно выросли — на 15,3 и 8,9 процента соответственно.

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Другой собеседник на рынке заметил, что в стране растет производство слабоалкогольных коктейлей, которые тоже требуют стеклянной тары и забирают часть мощностей. Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский винит в ситуации и плановые ремонты заводов, которые выпадают на вторую половину августа.

По оценкам участников пивного рынка, за два года цены на стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра выросли в полтора раза, до 7-15 рублей за штуку. Это обстоятельство позволяет независимому эксперту алкогольного рынка Алексею Небольсину предположить, что дефицит тары создается искусственно с целью дальнейшего роста цен.

Ранее сообщалось, что российские производители пива предупредили о повышении стоимости своей продукции с 1 сентября. По данным «Фонтанки» цены на продукцию «Балтики» вырастут на 10 процентов.

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      Платон Щукин
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