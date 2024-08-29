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06:37, 29 августа 2024Бывший СССР

Подпольщик заявил о шоке в Киеве в случае узнавания имен людей из сопротивления

Лебедев заявил, что Киев будет шокирован именами людей из сопротивления

Фото: Unsplash.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с KP.RU описал образ типичного подпольщика, выступающего против официальных украинских властей. По его словам, люди там оказываются разные, иногда настолько высокого ранга, что Киев будет шокирован, узнав их имена.

Подпольщик отметил, что всех участников сопротивления можно назвать одним словом — русские. Им в основном около 35 лет, люди среднего достатка, семейные. Он добавил, что они не просят оплату за свою деятельность, никто из них ни разу не взял деньги, хотя им предлагали и поменять смартфон, и оплатить бензин.

«Много молодежи, что меня, честно, удивляет. Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена», — сказал Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья указал на нюанс массированного удара по Украине. Он рассказал, что Киеву теперь сложнее направлять энергию в соседние страны.

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      Марина Совина
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