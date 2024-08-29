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18:58, 29 августа 2024Культура

Полина Гагарина раскрыла секрет стройности

Певица Полина Гагарина раскрыла секрет, как есть и не толстеть

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Полина Гагарина рассказала о том, как ей удается есть все, что хочется, и при этом не набирать лишний вес. Об этом певица сообщила своим подписчикам в Istagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как призналась сама артистка, весь секрет в том, что она старается во время приема пищи ходить по лестнице, чтобы сжигать калории. Также Полина ведет активный образ жизни: много времени проводит на прогулках на свежем воздухе, катается на роликах.

Ранее сообщалось, что Гагарина показала свою фигуру в купальнике во время отдыха на пляже.

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      Андрей Шеньшаков
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