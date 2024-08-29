Полиция установила участников вечеринки с раздеванием за iPhone в российском клубе

В Астрахани на раздевшихся ради iPhone участников вечеринки составили протоколы

Начало событий в новости Россияне разделись догола в «Бункере» и вызвали гнев у губернатора

В Астрахани сотрудники правоохранительных органов установили личности участников и организаторов вечеринки в ночном клубе «Бункер», где посетители разделись догола во время одного из конкурсов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

По данным ведомства, внимание силовиков привлекла распространявшаяся в сети видеозапись — на ней четверо гостей заведения полностью обнажились в рамках конкурса за iPhone. Была начата проверка, в рамках которой выяснилось, что организатором мероприятия выступил ранее судимый 44-летний предприниматель. По словам мужчины, он пригласил «актеров» для участия в конкурсе, однако в процессе вместе с ними на сцену вышли и обычные посетители вечеринки.

Сейчас в отношении организатора составлено два административных протокола — по статьям 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка») КоАП РФ. Против двух участниц конкурса — 24-летней танцовщицы и 22-летней гостьи клуба — также составили протоколы по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Девушкам грозит арест на срок до 15 суток.

В ближайшее время по этой же статье будет привлечен и 45-летний ведущий мероприятия.

Все перечисленные участники и организаторы были доставлены в отдел полиции вместе с генеральным директором заведения, ее соучредителем и девушкой-кассиром. На последних трех были составлены административные протоколы по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника силовых структур.

Происходящее в астраханском клубе «Бункер» вызвало негативную реакцию не только у местных жителей, но и у губернатора Астраханской области. Игорь Бабушкин назвал перформанс «позором» в то время, когда «тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО».