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15:00, 30 августа 2024Силовые структуры

Организатор прошедшей в российском клубе вечеринки с раздеваниями арестован

В Астрахани организатор вечеринки с раздеваниями за iPhone арестован на 5 суток
Начало событий в новости Россияне разделись догола в «Бункере» и вызвали гнев у губернатора

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Астрахани Кировский районный суд арестовал организатора вечеринки с раздеваниями за iPhone, прошедшей в клубе «Бункер». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвинили в неповиновении полицейскому и организации массового мероприятия, которое привело к нарушению общественного порядка. Он арестован на пять суток. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

Арестованный — ранее судимый 44-летний предприниматель. Он рассказал, что пригласил «актеров» для участия в конкурсе, однако в процессе вместе с ними на сцену вышли и обычные посетители вечеринки.

Происходящее в астраханском клубе «Бункер» вызвало негативную реакцию не только у местных жителей, но и у губернатора Астраханской области. Игорь Бабушкин назвал перформанс «позором» в то время, когда «тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО».

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      Анна Габай
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