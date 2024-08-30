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18:55, 30 августа 2024Силовые структуры

Полиция задержала еще двоих участников вечеринки с раздеванием в российском клубе

В Астрахани задержаны еще двое участников вечеринки с раздеванием за iPhone
Начало событий в новости Россияне разделись догола в «Бункере» и вызвали гнев у губернатора

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Астрахани полиция задержала еще двоих участников вечеринки с раздеванием за iPhone. Об этом сообщает прегиональная пресс-служба УМВД России.

В отношении них уже составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что в Астрахани Кировский районный суд на пять суток арестовал организатора вечеринки с раздеваниями за iPhone, прошедшей в клубе «Бункер». Мужчину обвинили в неповиновении полицейскому и организации массового мероприятия, которое привело к нарушению общественного порядка. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал перформанс «позором» в то время, когда «тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО».

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      Анна Габай
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