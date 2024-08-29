Россияне разделились догола в «Бункере» и вызвали гнев у губернатора

В Астрахани посетители клуба разделись догола и вызвали гнев у губернатора

В Астрахани посетители ночного клуба «Бункер» разделись догола во время одного из конкурсов и вызвали гнев у губернатора региона Игоря Бабушкина. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике мужчины и девушки стоят на сцене заведения практически без одежды. Они все были участниками танцевального батла, призом за который должен был стать айфон.

Происходящее в клубе вызвало негативную реакцию у местных жителей, не остался в стороне и губернатор Астраханской области. Так, Бабушкин назвал перформанс «позором» в то время, когда «тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО».

«Они продались за американский телефон, который рекламная индустрия и медиа сделали для целого поколения символом успеха и благополучия. Правоохранительные органы уже проводят проверку в данном заведении», — написал он в Telegram-канале.

Астраханский губернатор также призвал поименно назвать организаторов мероприятия и участников, которые, по его словам, «выставляли напоказ свой срам».

По сведениям журналистов, владелец помещения, где располагался «Бункер», решил расторгнуть договор аренды с организатором клуба.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники силовых структур выявили сеть БДСМ-салонов и задержали ее сотрудниц.