Полковник усомнился в возможности использовать истребители F-16 над Россией

Полковник Матвийчук: использование F-16 над Россией станет одноразовой акцией

Использование переданных Украине истребителей F-16 над территорией России кажется маловероятным — они будут быстро уничтожены как только войдут в воздушное пространство страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, заявление Нидерландов о разрешении использовать F-16 над территорией России носит, скорее, политическое заявление. Это просто демонстрация поддержки государства», — считает полковник.

По его мнению, использование истребителей для подобных целей лишено смысла. Кроме того, он добавил, что F-16 не дадут значимого преимущества Украине ввиду отсутствия необходимой поддержки и защиты самолетов.

«Если они войдут в воздушное пространство России, то получится совершенно одноразовая акция: истребители будут мгновенно уничтожены нашими силами противовоздушной обороны (ПВО), стоящими на боевом дежурстве. Так что все заявления о возможности использования F-16 — это просто пиар-акция, направленная на поддержку украинского руководства и на то, чтобы дать какую-то надежду жителям страны», — заключил Матвийчук.

Ранее командующий вооруженными силами страны Онно Эйхельсхейм заявил, что Нидерланды не ограничивали ВСУ в использовании переданных Киеву F-16, в том числе в пространстве над Россией. Нидерланды выделили ВСУ 24 американских истребителя F-16. Эйхельсхейм отказался отвечать на вопрос, сколько из них уже развернуто на Украине.