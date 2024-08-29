Популярную актрису высмеяли в сети за наряд со словами «добро пожаловать в кризис»

Популярную американскую актрису Малин Акерман высмеяли в сети за наряд на прогулке со словами «добро пожаловать в кризис». Соответствующие кадры и комментарии приводит Daily Mail.

Папарацци засняли 46-летнюю знаменитость в черных укороченных шортах и удлиненной свободной майке на широких бретелях с изображением смайлика. Помимо этого, звезда надела зеленые неоновые кроссовки. Свой образ она завершила черной сумкой на длинном ремешке и солнцезащитными очками.

Пользователи сети оценили образ Акерман в комментариях под материалом. «Выглядит неряшливо. Не так уж и сложно надеть приличный топ, юбку и хорошие туфли», «На вид ей около 50», «Добро пожаловать в кризис среднего возраста и радости менопаузы», — высказались они.

Ранее в августе Наташу Королеву и Тарзана прозвали клоунами в сети за наряды на свадьбе сына. 51-летняя эстрадная исполнительница разместила ролик, в котором предстала на торжестве сына в белом укороченном платье, расшитом перьями, с массивным поясом серебряного цвета.