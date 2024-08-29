Посольство в Болгарии прокомментировало арест разыскиваемого Интерполом россиянина

Посольство России в Болгарии не получало информации об аресте россиянина

Посольство России в Болгарии не получало информации об аресте россиянина, разыскиваемого Международной организацией уголовной полиции (Интерполом). Об этом RTVI рассказали в дипмиссии.

«В посольство и генеральное консульство в Варне информации от болгарских властей об этом не поступало, обращений от российских граждан на эту тему также не было», — заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что в связи с отсутствием информации не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт ареста россиянина.

Ранее болгарское издание Varna24 со ссылкой на полицию Варненской области сообщило, что на курорте в Болгарии арестовали объявленного в розыск по делу о банковских махинациях 58-летнего гражданина России. По данным СМИ, в настоящее время проводится процедура в соответствии с законом об экстрадиции при наличии европейского ордера на арест.