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09:52, 29 августа 2024Бывший СССР

Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ во время ротации в Херсонской области

МО показало видео уничтожения бойцов ВСУ во время ротации в Херсонской области

Российские военные уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации в Херсонской области. Видео опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

На кадрах показан пуск ракет. Затем видно, как она попадает в здание. После этого произошел взрыв, а сооружение обрушилось.

Как уточнили в Минобороны, военных ВСУ поразили на правом берегу Днепровского лимана ударом расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Российские военнослужащие запустили ракету с побережья Кинбурнской косы, добавили в оборонном ведомстве. Минобороны сообщило, что в результате было поражено до отделения украинских бойцов.

27 августа российские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили польских наемников, действовавших в составе диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Как отмечалось, их удалось поразить в ходе попытке высадиться на Кинбурнской косе.

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      Кристина Есикова
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