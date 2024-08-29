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10:41, 29 августа 2024Силовые структуры

При тушении пожара в доме в российской деревне обнаружили нарколабораторию

Под Петербургом сгорел арендованный дом с нарколабораторией
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Под Санкт-Петербургом, в деревне Малое Карлино при тушении пожара в арендованном доме обнаружили нарколабораторию. Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, пожар произошел накануне днем в двухэтажном доме по неизвестной причине. После тушения огня спасатели обнаружили внутри множество контейнеров и канистр с жидкостями и лабораторное оборудование. Предполагается, что все найденное использовалось для приготовления наркотиков. Выяснилось, что хозяин дома уехал за границу, а дачу сдал в аренду, но кому — не уточняется.

Ранее сообщалось, что Ленинградский областной суд вынес приговор трем жителям Санкт-Петербурга, которые оборудовали нарколабораторию в поселке и незаконно изготовили 250 килограммов запрещенных веществ.

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      Анна Габай
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