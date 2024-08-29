Продающий фрукты 17-летний мигрант попросил россиянку показать грудь и поплатился

В Новосибирске мигрант-продавец попросил женщину показать грудь и поплатился

В Новосибирске 17-летний мигрант, продающий фрукты в лавке на рынке в Академгородке, попросил женщину показать грудь и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как выяснило издание, юноша из Таджикистана домогался россиянки и предлагал ей деньги за то, чтобы она при нем оголилась.

Разобраться с молодым человеком решили местные активисты. Владелец магазина объявил, что уже уволил работника.

У 17-летнего есть российское гражданство, однако никаких документов для работы он предоставить не сумел. Новосибирцы потребовали, чтобы в фруктовой лавке провели проверку, в том числе сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании 37-летней гражданки Узбекистана, которая работает стажером в пекарне, задержали 21-летнего соотечественника.