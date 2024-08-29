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14:40, 29 августа 2024Экономика

Производители пива опровергли информацию о дефиците бутылок

Глава АПП Мамонтов: сложностей со стеклянными бутылками нет

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские пивовары опровергли информацию о дефиците стеклянной тары для пенных напитков. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов, его цитирует ТАСС.

По словам главы организации, входящие в нее компании не испытывают сложностей с поставками стеклянных бутылок на свои предприятия. Среди членов АПП такие крупные игроки рынка, как AB InBev Efes, «Балтика» и «Объединенные пивоварни Хейнекен».

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Ранее о том, что стекольные заводы не могут обеспечить российских производителей пива и сидра бутылками емкостью 0,5 литра типа «Варшава» (зеленый и оливковый цвета) сообщил «Коммерсантъ». При этом продукции из бесцветного стекла на рынке достаточно, а нехватку темной тары источник издания списал на перекосы в производстве.

Два из трех крупнейших отечественных производителей пива, ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес», предупредили, что с 1 сентября повысят отпускные цены. Уточняется, что оптовая стоимость напитков «Балтики» увеличится примерно на 10 процентов.

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