Пытавшаяся за один день залезть в вольеры к тигру и к медведю женщина попала под суд

В США женщина попыталась залезть в вольер к тигру и попала под суд

Женщина из США, которая попыталась залезть в вольер к тигру, попала под суд. Об этом пишет NBC News.

24-летняя Зайяр Деннис получила обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении после того, как 18 августа перелезла через забор в Зоопарке Коханзик в Нью-Джерси и просунула руку в вольер к тигру, чтобы погладить его. Когда животное сделало попытку ее укусить, она испугалась, отдернула руку и отошла от прутьев. Затем женщина стала позировать для фото и только через некоторое время вернулась в зону, где разрешено находиться посетителям зоопарка.

В тот же день камеры в зоопарке зафиксировали Деннис у вольера с медведем, пытавшуюся таким же образом подобраться ближе к хищнику. Она чудом избежала травм.

Ранее сообщалось, что в Белфасте, Северная Ирландия, стажера в зоопарке случайно заперли в вольере с берберийскими львами. Неизвестно, сколько именно стажер пробыл в заточении, однако сообщается, что он не получил серьезных травм.