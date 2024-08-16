Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:31, 16 августа 2024Из жизни

В зоопарке стажера заперли в вольере с берберийскими львами

В ирландском зоопарке стажера заперли в вольере с тремя львами

Фото: Abdelrahman Hassanein / Unsplash

В Белфасте, Северная Ирландия, стажера в зоопарке случайно заперли в вольере с берберийскими львами. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Инцидент произошел в начале августа. Известно, что изначально стажер зашел ко львам вместе с более опытным сотрудником, но потом тот ушел и закрыл калитку. Таким образом новичок остался взаперти с тремя львами, которые могли свободно передвигаться по всему вольеру.

Неизвестно, сколько именно стажер пробыл в заточении, однако сообщается, что он не получил серьезных ранений. Руководство зоопарка расследует инцидент, о случившемся также сообщили в Управление по охране труда Северной Ирландии.

Известно, что стажер проходил практику в зоопарке по программе профессиональной переподготовки для безработных от 50 до 64 лет.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

В зоопарке Белфаста живет трое берберийских львов: самец по кличке Кайс и две самки — Фидда и Тибба. Представители этого подвида вымерли в дикой природе, но отдельные особи живут в зоопарках по всему миру. Это крупнейший подвид львов из ныне живущих, вес самцов может достигать 250-270 килограммов.

Ранее сообщалось, что в зоопарке США филин вылетел из вольера и стал добычей тигра. Птицу тренировали для шоу в открытом вольере.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по торговому центру в Донецке. В момент взрыва в нем находилось 100 человек

      Россияне назвали самых модных знаменитостей

      Предсказаны темы роста зарплат россиян в 2025 году

      Россиянин отрубил голову инвалиду, совратил школьницу и уехал на СВО до приговора

      Экс-начальника одного из отделов регионального ПФР осудили за миллионный ущерб бюджету

      Популярный в России блогер рассказал о потерянных за день миллионах долларов

      Вадиму Самойлову запретили зарегистрировать «Агату Кристи»

      В РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги в Рязанской области

      В Петербурге усилят защиту города от беспилотников

      В глобальном потеплении увидели угрозу для рыб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше