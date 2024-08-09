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17:36, 9 августа 2024Из жизни

Тигр съел улетевшего от смотрителя зоопарка филина

В США улетевший из вольера в зоопарке филин стал добычей тигра

Фото: Diana Parkhouse / Unsplash

В зоопарке США филин вылетел из вольера и стал добычей тигра. Об этом пишет CBS News.

В зоопарке Миннесоты смотритель тренировал филина для птичьего шоу в открытом вольере. Однако птица, будучи на ранних стадиях дрессировки, улетела от дрессировщика. Вместо того чтобы вернуться, филин приземлился в вольере для тигров. Там хищник поймал и съел птицу.

После этого Министерство сельского хозяйства провело проверку в зоопарке и обнаружило ряд нарушений. «Благополучие животных является главным приоритетом во всех аспектах деятельности зоопарка. Это был трагический инцидент, и зоопарк тесно сотрудничает со своими партнерами по обучению птиц свободному полету, чтобы пересмотреть наши правила и протоколы», — заявил после проверки Зак Наджент, менеджер по связям с общественностью зоопарка.

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      Антонина Черташ
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