Тигр съел улетевшего от смотрителя зоопарка филина

В США улетевший из вольера в зоопарке филин стал добычей тигра

В зоопарке США филин вылетел из вольера и стал добычей тигра. Об этом пишет CBS News.

В зоопарке Миннесоты смотритель тренировал филина для птичьего шоу в открытом вольере. Однако птица, будучи на ранних стадиях дрессировки, улетела от дрессировщика. Вместо того чтобы вернуться, филин приземлился в вольере для тигров. Там хищник поймал и съел птицу.

После этого Министерство сельского хозяйства провело проверку в зоопарке и обнаружило ряд нарушений. «Благополучие животных является главным приоритетом во всех аспектах деятельности зоопарка. Это был трагический инцидент, и зоопарк тесно сотрудничает со своими партнерами по обучению птиц свободному полету, чтобы пересмотреть наши правила и протоколы», — заявил после проверки Зак Наджент, менеджер по связям с общественностью зоопарка.

Ранее сообщалось, что в московском зоопарке родился птенец японского журавля. Родители птенца — довольно возрастная пара, появление потомства у японских журавлей в таком солидном возрасте случается нечасто.

