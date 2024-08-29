Раскрыты новые подробности о недвижимости задержанного экс-замминистра обороны Попова

У экс-замминистра обороны Попова есть элитный дом и несколько квартир в Москве

У задержанного экс-замминистра обороны Павла Попова есть элитный дом под Москвой, несколько квартир в столице и жилье в Краснодарском крае. Новые подробности о недвижимости генерала армии запаса раскрыл Telegram-канал Mash.

Попов владеет участком площадью 2400 квадратных метров в коттеджном поселке «Баллини» — он находится в так называемой подмосковной Швейцарии, в семи километрах от МКАД. Точная стоимость дома экс-замглавы ведомства неизвестна, однако самый дешевый объект там стоит 40 миллионов рублей, а средней ценовой категории — 200 миллионов рублей.

По данным следователей, часть своего имущества Попов оформил на родственников. В том числе это несколько квартир в престижных районах Москвы, Подмосковья и на юге страны — общая стоимость недвижимости превышает 500 миллионов рублей. Помимо этого, у Попова есть автопарк с иномарками. В него входят Mercedes-Benz A-Class A 200 и кроссовер Toyota общей стоимостью 6-8 миллионов рублей.

Генерала армии запаса Павла Попова задержали 29 августа по делу о мошенничестве, которое связывают с обслуживанием и работой парка «Патриот». Попов контролировал эту работу в 2021-2024 годах.