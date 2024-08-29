Россиян предупредили о влиянии цифрового рубля на работу банков

ЦБ: цифровой рубль не затронет фундаментальные принципы работы банков

Введение в России цифрового рубля не затронет фундаментальные принципы функционирования банковской системы и реализации денежно-кредитной политики. Об этом сообщил Банк России.

Регулятор напомнил, что цифровой рубль выпускается в дополнение к наличной и безналичной формам российской валюты. А по своим свойствам он похож как на наличные деньги, так и на средства на банковских счетах.

Центральный банк заверил, что цифровой рубль даст возможность получения доступа к цифровому кошельку через любой банк, подключенный к платформе. Ожидается, что в перспективе он повысит доступность финансовых услуг на отдаленных и малодоступных территориях, где доступ к интернету ограничен. Снизится стоимость расчетов.

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что 31 процент россиян хотели бы пользоваться цифровым рублем.

В свою очередь, Центральный банк заверил, что пенсии в России не будут в обязательном порядке выплачивать только в цифровых рублях, и подчеркнул, что для «отказа» от такого варианта не придется писать никаких заявлений в Соцфонд.