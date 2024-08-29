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18:32, 29 августа 2024Забота о себе

Россиянам назвали недооцененный овощ для похудения

Биотехнолог Куликов: перец чили помогает при похудении и нормализует пищеварение

Фото: Yuval Zukerman / Unsplash

Перец чили имеет внушительный список полезных свойств, в том числе он помогает при похудении и нормализует работу пищеварения. Об этих и других ценных качествах пикантного овоща рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что в перце чили содержится большое количество полезных веществ: ниацин, холин, фолиевая кислота, тиамин, бета-каротин, пиридоксин, рибофлавин и аскорбиновая кислота. Помимо этого, он богат марганцем, железом, цинком, кальцием и фосфом.

Умеренное употребление острого перца повышает устойчивость к стрессу, увеличивает болевой порог, стимулирует аппетит, нормализует работу пищеварительной системы и ускоряет метаболизм

Дмитрий Куликовзаведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ

Куликов также назвал этот недооцененный овощ эффективным средством для поддержания иммунитета и хорошего кровообращения. Кроме того, перец полезен для улучшения работы мозга и печени, считает биотехнолог. Он добавил, что даже в минимальных количествах перец чили помогает при бессоннице, аллергии, простуде, бронхиальной астме, гепатите и атеросклерозе.

Тем не менее острый овощ может быть и опасным, предупредил специалист. Куликов пояснил, что в больших количествах перец чили вызывает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и кислотный рефлюкс. Кроме того, по словам эксперта, при попадании его сока на слизистые оболочки или открытую рану возникает сильное жжение, которое может спровоцировать приступ удушья.

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      Екатерина Улитина
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