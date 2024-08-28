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20:45, 28 августа 2024Забота о себе

Кардиолог объяснил связь гипертонии с солью

Кардиолог Зафираки: повышенная чувствительность соли чаще встречается у пожилых

Фото: Fedor / Unsplash

Пищевая соль предрасполагает к артериальной гипертензии (гипертонии) и ухудшает ее течение, напомнил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Виталий Зафираки. Связь гипертонии с солью он объяснил в беседе с aif.ru.

По словам Зафираки, современный человек за короткий по эволюционный меркам промежуток времени увеличил потребление соли более чем в 20 раз, что негативно сказывается на его здоровье. Врач привел данные крупного исследования INTERSALT с участием более 10 тысяч чловек, результаты которого показали прямую связь между потреблением соли, измеренным по содержанию натрия в суточной моче, и уровнем артериального давления.

При этом, отметил он, не каждый человек реагирует на потребление соли существенным повышением давления: солечувствительные лица составляют около 50 процентов среди пациентов с гипертонией и 25 процентов среди людей с нормальным давлением. Повышенная чувствительность к соли чаще встречается у женщин, у пожилых людей, а также у людей с гипертонией, инсулинорезистентностью, хронической болезнью почек и ожирением, перечислил кардиолог.

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Людям, у которых давление повышается после употребления продуктов с высоким содержанием соли (соленая рыба, соленые овощи, чипсы и так далее), он порекомендовал снизить ее объем в рационе. Зафираки напомнил, что рекомендованное кардиологами оптимальное суточное количество соли — не более пяти граммов. «Причем надо иметь в виду, что это количество уже содержится в потребляемых нами покупных продуктах в виде скрытой соли (хлеб, колбасы, сосиски, полуфабрикаты, консервы). То есть досаливая пищу, которую мы готовим и едим дома, мы получаем в итоге явно избыточное количество соли», — объяснил он.

И для гипертоника, и для здорового человека первым и важным шагом на пути к совладанию с гипертонией или ее предотвращению кардиолог назвал рекомендацию «убрать солонку со стола». Выводить избыток натрия, поступающего извне с солью, способны диуретики, но их должен назначать только врач, подчеркнул Зафираки.

Он также напомнил об одной из диет с доказанным влиянием на уровень артериального давления — DASH-диете, богатой цельнозерновыми продуктами, крупами, бобовыми, орехами, семенами, молочными продуктами с низким содержанием жира, птицей и рыбой. Богатая калием и пищевыми волокнами, эта диета дополняет применение лекарств, но не заменяет его, обратил внимание Зафираки.

Ранее врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова назвала шесть продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы. По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры.

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      Александра Лисица
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