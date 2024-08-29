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12:26, 29 августа 2024Ценности

Россияне пожаловались на финансовые трудности после расставания

Профи: большинство россиян сталкиваются с финансовыми трудностями после разрыва

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне пожаловались на финансовые трудности после разрыва отношений. Соответствующий пресс-релиз поступил в «Ленту.ру» от сервиса «Профи».

Аналитики опросили 3500 женщин и мужчин от 18 до 65 лет по всей России и выяснили, что большинство россиян (67 процентов) сталкиваются с существенными финансовыми затратами после расставания. Наиболее распространенными расходами стали аренда жилья — 35 процентов опрошенных отметили, что им пришлось съехать и снять отдельную квартиру.

В то же время около трети (29 процентов) респондентов потратили значительные суммы на психологическую поддержку, включая консультации психологов или посещение групповых тренингов. Кроме того, 25 процентов респондентов заявили, что после окончания отношений решили полностью обновить гардероб или изменить имидж, что также сказалось на их бюджете.

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Еще 15 процентов опрошенных упомянули о незапланированных тратах на развлекательные мероприятия и путешествия в стремлении отвлечься от переживаний. При этом у 8 процентов россиян траты после разрыва никак не изменились.

В июле россиянин попытался взыскать с бывшей возлюбленной потраченные на нее в отношениях деньги.

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      Карина Черных
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