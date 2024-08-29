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16:01, 29 августа 2024Моя страна

Россиянин подтянулся рекордное количество раз и вошел в историю

Житель Воронежской области подтянулся 1470 раз и установил мировой рекорд

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Житель Воронежской области подтянулся рекордное количество раз и вошел в историю. Достижение россиянина подтвердила Международная книга рекордов Interrecord, передает Реестр рекордов России.

Рекордсменом стал житель города Лиски Воронежской области Алексей Гетманов. Мужчина сумел подтянуться 1470 раз. На это ему понадобилось три часа. Чтобы показать лучший результат, спортсмен использовал технику подтягиваний по три повторения за подход с прямым средним хватом. Благодаря этому россиянин смог грамотно распределить силы.

«Этот впечатляющий результат показывает, что Россия — страна рекордов, где достижения возможны благодаря упорству и подготовке», — говорится в сообщении.

Новый мировой рекорд воронежец установил 16 июня. Он также попал в Реестр рекордов России.

Ранее в Суздале установили мировой рекорд по массовому чаепитию. Мероприятие было приурочено к 1000-летию российского города. Его соорганизатор Игорь Мальцев рассказал, что за 10 часов гости выпили 814 стаканов чая.

До этого сообщалось, что российские дайверы приняли участие в высокогорных подводных погружениях и установили шесть мировых рекордов.

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