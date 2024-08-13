Сразу шесть мировых рекордов установили дайверы из России

Команда российских дайверов установила шесть мировых рекордов в озере КЧР

Российские дайверы приняли участие в высокогорных подводных погружениях и установили шесть мировых рекордов. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Группа спортсменов в рамках экспедиции погружалась в озеро Клухор в Карачаево-Черкесии. В команду вошли дайверы из Краснодарского и Ставропольского краев, а возглавили ее многократные рекордсмены Юрий Кашин из Мостовского района и Константин Изотов из Москвы.

Первые рекорды в озере, которое находится на высоте более 2700 метров, установили сыновья руководителей экспедиции. Подростки погрузились на небольшую глубину в дневное и ночное время. Единственная женщина-участница экспедиции Елена Кашина погрузилась в составе группы из трех спортсменов, а затем выполнила сольное погружение ночью.

Самым экстремальным оказалось погружение руководителей команды Кашина и Изотова. Они опустились на дно озера в светлое и темное время суток при видимости в 1,5 метра и температуре плюс пять градусов. По словам Кашина, во время погружения произошло несколько мистических событий. На глубине 25 метров у него с напарником начало отказывать оборудование.

«Проблемы возникли сразу с несколькими предметами. Несмотря на это, мы достигли дна и зафиксировали глубину в 38 метров 40 сантиметров. При всплытии оборудование вдруг заработало», — отметил он. Ранее считалось, что озеро примерно на три метра мельче — по данным источников, его глубина составляла 35 метров.

Отмечается, что дайверы уже подали заявки на регистрацию шести мировых рекордов.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края установила рекорд на сапборде, отправившись в заплыв с острова Русский. Россиянка Надежда Калита за день прошла на доске 81,5 километра. В общей сложности путь у Надежды и ее питомцев занял 17,5 часа.