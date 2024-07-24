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13:41, 24 июля 2024Моя страна

Россиянка установила рекорд на сапборде с двумя собаками

Жительница Приморья установила рекорд, пройдя 81,5 км на сапборде за день

Фото: Natalia Slastnikova / Unsplash

Жительница Приморского края установила региональный рекорд на сапборде, отправившись в заплыв с острова Русский. Об этом сообщает Telegram-канал «Дальневосточные ведомости».

Россиянка Надежда Калита за день прошла на доске для сапсерфинга 81,5 километра и побила новый региональный рекорд, обновив свой прошлый результат 74 километра, который она установила полторы недели назад. Женщина преодолела маршрут в компании двух своих собак — таксы Маси и бордер-колли Мерси.

Стартовала россиянка в пять часов утра, а сошла на берег в десять часов вечера. В общей сложности путь у Надежды и ее питомцев занял 17,5 часа. Маршрут начинался у поселка Канал и проходил через Амурский залив вдоль острова Русский. Она прошла мимо поселка Попова, островов Пахтусова, через остров Сергеева — самую южную точку маршрута — и вернулась, обогнув остров Рикорда с океанской стороны, через остров Рейнеке с внутренней стороны, сквозь пролив Старка обратно к Каналу.

«Самый сложный участок, забравший наибольшее количество сил, пролегал вдоль океанской стороны Рикорда, где волны, разбивающиеся о берег, поднимали стену воды до нескольких метров в высоту», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более сотни россиян приняли участие в необычном флешмобе в Иркутской области. Любители сапсерфинга открыли сезон, угнав огромную льдину на Байкале, и попали на видео. В заплыве участвовал 131 человек, некоторые из участников были в компании четвероногих друзей. Также среди спортсменов проводили конкурс на самый оригинальный костюм.

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      Варвара Кошечкина
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