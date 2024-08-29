Россиянкам назвали модное пальто на осень

Стилист Алеко Надирян назвал короткое пальто-пиджак модным на осень

Стилист Алеко Надирян назвал россиянкам модное пальто на осень. Данная информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 133 тысячи подписчиков.

Специалист рассказал, что в предстоящем сезоне актуальным будет короткое пальто-пиджак. «Если вы привыкли к вещам длинным и объемным, то пришло время разбавить свой гардероб — как раз дизайнеры постарались и заполнили подиумы короткими пальто-пиджаками. Так что можно с уверенностью брать себе такую модель — и стильно, и актуально», — заявил он.

В качестве примеров эксперт продемонстрировал снимки манекенщиц, которые примерили упомянутые предметы гардероба в коричневых, кремовых и белых оттенках.

Ранее в августе стилист Рогов раскрыл модный тренд осени. По словам специалиста, в предстоящем сезоне популярными вновь будут прозрачные вещи.