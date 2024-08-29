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18:21, 29 августа 2024Наука и техника

Российские патрульные корабли получат ракеты

«Ак Барс»: корабли проекта 22160 планируют оснастить ракетами

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Патрульные корабли проекта 22160 могут получить ракеты и новые системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе планируемой модернизации. Об этом глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил ТАСС.

«В планах есть модернизация этих кораблей за счет систем ПВО и установки ракетного комплекса. Их база это позволяет», — сказал он.

Мистахов отметил, что серию кораблей немного изменят. Он подчеркнул, что базовый корабль отличается модульностью, поэтому его можно использовать в качестве базы для нового оборудования и вооружения.

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Глава «Ак Барс» напомнил, что корабли проекта 22160 строили в первую очередь для борьбы с пиратами, когда Россия обеспечивала безопасность судоходства у берегов Африки. Они позволяют не расходовать ресурс больших кораблей флота.

В июле источник ТАСС рассказал, что из Зеленодольска на Балтику доставили корабль проекта 22160 «Виктор Великий». На внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода будут вести достройку и испытания корабля.

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      Даниил Иринин
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