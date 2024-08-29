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12:22, 29 августа 2024Россия

Российские школьницы распылили перцовку в лицо девочки ради телефона

В Ленобласти две школьницы распылили перцовку в лицо девочки ради телефона

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Аннино Ломоносовского района Ленинградской области две школьницы распылили перцовку в лицо девочки ради телефона. Об этом стало известно 78.ru.

27 августа в полицию обратилась мать 13-летней пострадавшей россиянки. Женщина пояснила, что в парке по улице 10-й Пятилетки две знакомые ее дочери распылили перцовый баллончик ей в лицо и украли мобильный телефон за семь тысяч рублей.

Оперативники установили, что сделали это 14-летняя шестиклассница и ее 16-летняя подруга. Девушек привезли в отдел, опросили и передали родителям под обязательство о явке.

По факту случившегося организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Таганроге Ростовской области школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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