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10:08, 29 августа 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России у нескольких населенных пунктов

Deep State: ВС России продвинулись у нескольких населенных пунктов в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический Telegram-канал Deep State.

Канал признал, что ВС России продвинулись в Новогродовке, Торецке и Михайловке, а также возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара. Утверждается, что 28 августа российские подразделения готовились к очередному штурму на покровском направлении.

Ранее украинские войска заявили о напряженной обстановке на купянском направлении. Сообщалось, что ВС России 23 раза атаковали позиции ВСУ около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.

До этого стало известно, что российские военные перерезали украинской армии европейский маршрут трассы Е50 на покровском направлении.

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      Илья Таксюр
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