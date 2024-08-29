На Украине признали продвижение ВС России у нескольких населенных пунктов

Deep State: ВС России продвинулись у нескольких населенных пунктов в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический Telegram-канал Deep State.

Канал признал, что ВС России продвинулись в Новогродовке, Торецке и Михайловке, а также возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара. Утверждается, что 28 августа российские подразделения готовились к очередному штурму на покровском направлении.

Ранее украинские войска заявили о напряженной обстановке на купянском направлении. Сообщалось, что ВС России 23 раза атаковали позиции ВСУ около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.

До этого стало известно, что российские военные перерезали украинской армии европейский маршрут трассы Е50 на покровском направлении.