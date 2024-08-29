Российский стилист перечислил способы носить винтажные вещи

Российский стилист Алеко Надирян: винтажную вещь стоит носить с новой обувью

Российский стилист Алеко Надирян перечислил способы носить винтажные вещи. Ролик с соответствующей информацией он разместил в своем Telegram-канале.

В первую очередь эксперт пояснил, что винтажной вещь можно назвать, если она является дизайнерской или соответствует современным тенденциям. «Вещь при этом не должна быть моложе 15 лет, иначе она будет выглядеть старомодной», — уточнил он.

По словам стилиста, винтажные изделия выглядят неактуально в сочетании с потертыми предметами гардероба. По этой причине старинную сумку стоит носить с новой обувью без заломов и наоборот, добавил Надирян.

Специалист посоветовал подбирать образы с винтажными косухами или аксессуарами. «Лучше всего винтаж сочетается с чем-то трендовым и остроактуальным, поэтому, чтобы не уйти в излишнюю театральность в образе, нужно выдерживать баланс и использовать не более двух-трех винтажных элементов в образе», — подчеркнул Надирян.

Кроме того, эксперт призвал обращать внимание на укладку и собирать волосы в современную прическу, если в образе присутствуют пиджак и клипсы из 80-х годов. В заключение специалист отметил, что растянутые джемперы и бабушкины блузы удачно смотрятся лишь на юных девушках и подростках.

Ранее в августе дизайнер раскрыла россиянкам способы выбрать пальто на осень. Так, эксперт подчеркнула, что стоит выбирать утепленные варианты пальто. Кроме того, Соколова рассказала, что для переменчивой погоды идеальным решением станут модели-трансформеры.

