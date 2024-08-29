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11:51, 29 августа 2024Мир

Си Цзиньпин встретился с советником Байдена

Си Цзиньпин встретился с советником Байдена Салливаном

Фото: Jade Gao / Pool / Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с советником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает CCTV.

Как передает телеканал, двусторонняя встреча состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

«Си Цзиньпин отметил, что перед лицом хаотичной международной обстановки странам необходимо объединяться и сотрудничать», — говорится в публикации.

Китайский лидер подчеркнул, что КНР и США, будучи двумя крупными державами, «должны нести ответственность за историю, свой народ и мир».

Ранее Салливан заявил, что США не признают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.

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      Виктория Кондратьева
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