Си Цзиньпин встретился с советником Байдена Салливаном

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с советником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает CCTV.

Как передает телеканал, двусторонняя встреча состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

«Си Цзиньпин отметил, что перед лицом хаотичной международной обстановки странам необходимо объединяться и сотрудничать», — говорится в публикации.

Китайский лидер подчеркнул, что КНР и США, будучи двумя крупными державами, «должны нести ответственность за историю, свой народ и мир».

Ранее Салливан заявил, что США не признают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.