Сообщение о призыве к жителям Курской области покинуть регион оказалось фейком

Сообщение о призыве к гражданам покинуть Курскую область не подтвердилось

В Telegram-чате «Администрация г. Курск» в четверг, 29 августа, был опубликован пост, в котором утверждалось, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы сообщил об отмене начала учебного года и призвал граждан покинуть регион. Однако данная информация не подтвердилась и оказалась фейком.

В качестве доказательства изложенных сведений к посту было прикреплено видео с обращением Смирнова. В нем он помимо прочего заявил о неких договоренностях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) о безопасном перемещении местных жителей. «Я призываю всех покинуть регион ради собственной безопасности и благополучия своих близких. Позаботьтесь о себе и о своих родных», — сказал спикер.

В действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметна увеличенная частота морганий говорящего, неестественное движение бровей или губ вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика. Кроме того, видны резкие скачки изображения и «склейки» кадров. Для создания данного дипфейка было использовано реальное обращение Смирнова от 17 мая текущего года по случаю вступления в должность врио губернатора, оно опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Также стоит отметить, что никаких заявлений о договоренностях Смирнова с украинской стороной не было опубликовано ни в его реальном Telegram-канале, ни в официальном канале регионального правительства.

Наконец, 28 августа оперативным штабом было принято решение о формате начала нового учебного года в школах Курской области — 144 школы в 9 временно отселенных муниципальных образованиях будут работать в дистанционном формате. Речь идет о школах Суджанского, Глушковского, Рыльского, Кореневского, Хомутовского, Большесолдатского, Беловского, Льговского районов и города Льгова. Также на дистанционный формат временно переходят ученики Курска и Курчатова.

Чат же, распространивший фейк, был создан в августе 2024 года после атаки ВСУ на Курскую область. Его оформление схоже с оформлением действующего канала региона: официальное название, герб области в качестве фото профиля, а ссылки на реальные административные ресурсы в описании к чату. Однако в немногочисленных постах распространяется дезинформация, а в числе подписчиков — преимущественно боты с одинаковыми именами.

Сообщения о том, что врио губернатора Курской области призвал жителей покинуть регион, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».