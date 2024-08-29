Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:20, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о призыве к жителям Курской области покинуть регион оказалось фейком

Сообщение о призыве к гражданам покинуть Курскую область не подтвердилось

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Telegram-чате «Администрация г. Курск» в четверг, 29 августа, был опубликован пост, в котором утверждалось, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы сообщил об отмене начала учебного года и призвал граждан покинуть регион. Однако данная информация не подтвердилась и оказалась фейком.

В качестве доказательства изложенных сведений к посту было прикреплено видео с обращением Смирнова. В нем он помимо прочего заявил о неких договоренностях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) о безопасном перемещении местных жителей. «Я призываю всех покинуть регион ради собственной безопасности и благополучия своих близких. Позаботьтесь о себе и о своих родных», — сказал спикер.

В действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметна увеличенная частота морганий говорящего, неестественное движение бровей или губ вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика. Кроме того, видны резкие скачки изображения и «склейки» кадров. Для создания данного дипфейка было использовано реальное обращение Смирнова от 17 мая текущего года по случаю вступления в должность врио губернатора, оно опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
«The boys in Kursk» В Курскую область пришли американские наемники. Что известно о группе FOG, воюющей на стороне ВСУ?
«The boys in Kursk»В Курскую область пришли американские наемники. Что известно о группе FOG, воюющей на стороне ВСУ?
21 августа 2024
«Почти 11 часов шли бои». Командир «Ахмата» рассказал о сражениях в Курской области
«Почти 11 часов шли бои». Командир «Ахмата» рассказал о сражениях в Курской области
Сегодня

Также стоит отметить, что никаких заявлений о договоренностях Смирнова с украинской стороной не было опубликовано ни в его реальном Telegram-канале, ни в официальном канале регионального правительства.

Наконец, 28 августа оперативным штабом было принято решение о формате начала нового учебного года в школах Курской области — 144 школы в 9 временно отселенных муниципальных образованиях будут работать в дистанционном формате. Речь идет о школах Суджанского, Глушковского, Рыльского, Кореневского, Хомутовского, Большесолдатского, Беловского, Льговского районов и города Льгова. Также на дистанционный формат временно переходят ученики Курска и Курчатова.

Чат же, распространивший фейк, был создан в августе 2024 года после атаки ВСУ на Курскую область. Его оформление схоже с оформлением действующего канала региона: официальное название, герб области в качестве фото профиля, а ссылки на реальные административные ресурсы в описании к чату. Однако в немногочисленных постах распространяется дезинформация, а в числе подписчиков — преимущественно боты с одинаковыми именами.

Сообщения о том, что врио губернатора Курской области призвал жителей покинуть регион, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко высказался о приказах воевать за пределами Белоруссии

      В десятках регионов России построили дороги из вторсырья

      Душивший россиянок маньяк-подражатель «домодедовского упыря» попросился на СВО

      Российские таможенники пресекли контрабанду государственных наград на сотни тысяч рублей

      Российские школьницы распылили перцовку в лицо девочки ради телефона

      Россиянин выиграл почти 10 миллионов рублей в лотерею

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      В Минобороны России заявили о взятии под контроль населенного пункта в ЛНР

      Стало известно о лишении Дурова родительских прав

      Населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше