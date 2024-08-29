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15:26, 29 августа 2024Россия

Соратник Кадырова рассказал о попытках ВСУ «всеми фибрами продавиться» в Курской области

Алаудинов заявил, что ситуация в Курской области находится под контролем

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация в Курской области, атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ), находится под контролем. В этом заверил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, украинские подразделения пытаются «всеми своими фибрами продавиться» в российском регионе. «Мы продолжаем его [противника] уничтожать, брать пленных. Работа идет активно и очень хорошо», — рассказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов сообщил о боях продолжительностью 11 часов на двух участках фронта в Курской области. По его словам, несмотря на тяжелую обстановку, российские военнослужащие выстояли. В результате ВСУ потеряли большое количество живой силы противника, а также несколько единиц техники, включая артиллерию, автоматический гранатомет и минометы, сказал соратник Кадырова.

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 17 человек.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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