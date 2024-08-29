США рассказали об уведомлении России о космическом мусоре

Генерал Уайтинг: США регулярно уведомляют Россию о космическом мусоре

США регулярно уведомляют Россию и Китай о космическом мусоре, сказал глава Космического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы спутники сталкивались с обломками и создавали еще больше мусора, и поэтому мы считаем, что это действительно важно, и у нас есть набор ответственных действий, которым мы следуем каждый день», — заявил офицер.

По его словам, Москва и Пекин также на постоянной основе уведомляют Вашингтон о космическом мусоре, однако никаких переговоров о космической безопасности у США с Россией не запланировано.

В апреле Уайтинг заявил, что за последние шесть лет Китай достиг серьезного прогресса в развертывании на околоземной орбите разведывательных спутников. По его словам, это привело к повышению летальности, точности и дальности действий Народно-освободительной армии Китая.