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08:59, 29 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о нехватке людей у ВСУ на севере ЛНР

Марочко: на севере ЛНР ВСУ испытывают нехватку людей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку людей на севере Луганской народной республики (ЛНР) из-за провала восполнения потерь и напряженности на фронте. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, на Сватовско-Кременском участке у военных ВСУ отмечается тенденция к увеличению некомплекта в подразделениях. На линии боевого соприкосновения в участке фронта Невское-Торское наблюдается сокращение численности личного состава украинских солдат. По этой же причине, считает подполковник ЛНР в отставке, сократилось количество ротационных мероприятий ВСУ.

Ранее Марочко допустил, что Вооруженные силы России возьмут полностью под контроль ЛНР к концу года. Он отметил, что российские подразделения в основном сосредоточены на удержании ранее занимаемых позиций.

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      Илья Таксюр
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