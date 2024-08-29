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16:42, 29 августа 2024Культура

Стало известно о планах Джей Ло отомстить Бену Аффлеку за распавшийся брак

HeatWorld: Дженнифер Лопес начала мстить Бену Аффлеку за распавшийся брак

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Певица и актриса Дженнифер Лопес начала мстить актеру Бену Аффлеку за распавшийся брак. Об этом пишет издание HeatWorld.

По словам инсайдера, дела вокруг развода пары «принимают отвратительный оборот». Отмечается, что как только стало известно о начале бракоразводного процесса, команда Джей Ло «начала устранять последствия», удаляя из соцсетей все посты с упоминанием артиста и признаниями ему в любви. «Они оба вложили целое состояние в создание совместного бренда. Столько времени и денег было вложено, но теперь все это вылетело в трубу, потому что все было основано на концепции "Беннифер"», — добавил собеседник издания.

Он также отметил, что Лопес делает все возможное, чтобы оставаться позитивной, но «на самом деле она вернулась к исходной точке». «Она создавала супербренд мечты с мужчиной, которого считала любовью всей своей жизни, а теперь все пропало», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек перестал общаться с детьми Дженнифер Лопес после расставания пары.

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      Варвара Кошечкина
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