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10:08, 29 августа 2024Силовые структуры

Станционный сотрудник российского автосалона прострелил ногу покупателю во время ссоры

В автосалоне Новосибирска сотрудник выстрелил в ногу недовольному покупателю
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В новосибирском автосалоне менеджер поссорился с недовольным покупателем и прострел ему ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По данным канала, ЧП произошло у автосалона, расположенного на Станционной улице. Пострадавший рассказал, что он приобрел машину здесь полгода назад, а сейчас приехал из-за гарантийного случая. Он отметил, что при покупке автомобиля ему якобы обещали гарантию и сейчас он захотел ею воспользоваться. По его словам, до ЧП он приезжал в салон несколько раз, но менеджеры ему все время отказывали. В этот раз разговор с менеджером закончился выстрелом в ногу клиента. В свою очередь, стрелявший сотрудник автосалона заявил, что мужчина привел на встречу приятелей и все вместе они напали на него. По его словам, они втроем кидались на него и орали.

Раненый автовладелец обратился с заявлением к правоохранителям. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия.

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      Анна Габай
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