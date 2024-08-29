Станционный сотрудник российского автосалона прострелил ногу покупателю во время ссоры

В автосалоне Новосибирска сотрудник выстрелил в ногу недовольному покупателю

В новосибирском автосалоне менеджер поссорился с недовольным покупателем и прострел ему ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По данным канала, ЧП произошло у автосалона, расположенного на Станционной улице. Пострадавший рассказал, что он приобрел машину здесь полгода назад, а сейчас приехал из-за гарантийного случая. Он отметил, что при покупке автомобиля ему якобы обещали гарантию и сейчас он захотел ею воспользоваться. По его словам, до ЧП он приезжал в салон несколько раз, но менеджеры ему все время отказывали. В этот раз разговор с менеджером закончился выстрелом в ногу клиента. В свою очередь, стрелявший сотрудник автосалона заявил, что мужчина привел на встречу приятелей и все вместе они напали на него. По его словам, они втроем кидались на него и орали.

Раненый автовладелец обратился с заявлением к правоохранителям. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия.

