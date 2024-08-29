Украинской энергетике спрогнозировали «множество испытаний»

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: энергетика Украины столкнется с испытаниями зимой

Следующей зимой украинскую энергетику будет ждать множество испытаний, без отключений света обойтись к тому времени станет крайне трудно. Об этом заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что ожидать «легкой прогулки» местной энергетической системе в предстоящий отопительный сезон не придется. Энергетикам с большой долей вероятности удастся избежать блэкаута, однако полностью отказаться от практики отключений света вряд ли получится. «Мы не можем быть слишком большими оптимистами», — резюмировал Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» добавил, что в предстоящий отопительный сезон многое будет зависеть от погодных условий. Если период температур ниже 10 градусов Цельсия будет продолжительным, сбалансировать местную энергосистему станет невозможно без регулярных отключений света.

Ранее аналитики Киевской школы экономики оценили суммарный ущерб украинской энергосистемы от ракетных обстрелов более чем в 56 миллиардов долларов. В свою очередь, президент страны Владимир Зеленский заявил, что к середине июня 2024 года было уничтожено в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации республики и треть производства гидрогенерации. До конца года, как подчеркнул он, полностью восстановить выпавшие гигаватты энергомощностей не удастся.