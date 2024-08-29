В Африке появится завод «КамАЗ»

Глава МИД Сенегала Фаль: в стране скоро появится завод «КамАЗ»

В Сенегале скоро появится завод российского производителя грузовых автомобилей «КамАЗ». Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила глава внешнеполитического ведомства африканской страны Ясин Фаль, ее цитирует ТАСС.

Она отметила, что инвесторы из России помогают развитию Африки. По словам министра, предприятие «КамАЗ» откроется на территории Сенегала «в ближайшем будущем».

Бизнес из РФ мог бы вкладывать средства в энергетический, нефтегазовый и продовольственный секторы сенегальской экономики, заявила Фаль. Глава МИД также призвала страны сотрудничать в области поставок удобрений и обмена технологиями.

Ранее стало известно, что представители «КамАЗа» и власти Туркмении обсуждают запуск в стране производства грузовиков, которое будет вестись под местным брендом. По словам директора региона Туркменистан АО «Внешнеторговая компания "Камаз» Марата Гарифуллина, предлагается открыть объект, где можно было бы начать производить технику, в том числе «собирая даже шасси».