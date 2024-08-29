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14:27, 29 августа 2024Путешествия

В багаже пассажира в аэропорту Москвы нашли радиоактивный танк

Таможенники во Внуково нашли в багаже россиянина радиоактивную статуэтку танка

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Таможенники в московском аэропорту Внуково нашли в багаже пассажира радиоактивную статуэтку танка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 37-летний россиянин прилетел в столицу из Ташкента несколько месяцев назад. Когда мужчина проходил по «зеленому коридору», аппарат таможенного контроля показал, что в его багаже может находиться опасный груз. Сотрудники аэропорта проверили вещи пассажира и нашли среди них статуэтку танка из металла со встроенными часами весом около килограмма. Ее уровень радиоактивного загрязнения превышал норму в 56 раз.

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По данным источника, Роспотребнадзор запретил ввоз опасного предмета. Его изъяли и передали в ФГУП «Радон».

Ранее в августе в аэропорту Шереметьево у 53-летнего гражданина Китая нашли дериваты кашалота. Мужчина заявил, что купил их родственникам в качестве сувениров.

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      Алина Черненко
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