В Британии заявили о разрушении линии фронта ВСУ на красноармейском направлении

Меркурис: у ВСУ большие проблемы на красноармейском направлении

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) большие проблемы на красноармейском направлении. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском [Красноармейском] направлении, и это происходит молниеносно», — сказал он.

По словам эксперта, после взятия города под контроль российскими военными, у армии России улучшится логистика, и она сможет использовать этот фактор для продвижения в сторону Днепра.

Ранее Меркурис выразил мнение, что оборона украинской армии под Торецком и Часовом Яром также скоро начнет рушиться. Он допустил, что ВСУ ожидают прорыва на этом участке фронта.

