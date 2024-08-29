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04:00, 29 августа 2024Россия

В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Над Брянской областью средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

Он добавил, что пострадавших и разрушений не последовало, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Об уничтожении первого беспилотника Богомаз сообщил около двух часов ночи 29 августа. До этого губернатор заявил о стабилизации обстановки после попытки прорыва ДРГ. Он напомнил, что 21 августа российские военные при поддержке погрануправления ФСБ России по Брянской области предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов.

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      Марина Совина
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