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03:15, 29 августа 2024Мир

В Чехии обвинили фонд помощи украинским беженцам в хищении субсидий

Прокуратура Праги обвинила фонд помощи украинским беженцам в хищении субсидий

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Прокуратура Праги обвинила фонд помощи украинским беженцам «Help Ukraine» в хищении субсидий, предназначенных для программ по интеграции. Об этом сообщает портал EADaily со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Алеша Цимбала.

Представитель чешской прокуратуры уточнил, что фонд получил 800 тысяч евро от Министерства образования республики. Эти средства должны были пойти на обеспечение работы общинного центра в пражском районе Розтылы, который открылся в апреле 2022 года. В его деятельность входило, в том числе, обучение украинцев чешскому языку.

Условием для получения субсидии от государства было то, что дети будут посещать адаптационную группу бесплатно, однако фонд брал деньги со своих подопечных и не перечислял зарплаты сотрудникам.

Прокуратура сообщила, что основатель «Help Ukraine» Владимир Гергель после получения первой части дотации отправил около 80 тысяч евро на счет своей матери. Позднее со счета организации было снято еще около шести миллионов чешских крон наличными, и одновременно были внесены восемь миллионов крон (порядка 320 тысяч евро) за покупку квартиры в пражском районе Браник. Прокурор предъявил обвинения одному человеку за действия, которые ведомство расценивает как мошенничество с субсидиями.

Ранее стало известно, что премьер-министры ряда федеральных земель в Германии захотели пересмотреть выплату пособий украинским беженцам.

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      Марина Совина
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