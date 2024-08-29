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08:47, 29 августа 2024Бывший СССР

В Черкассах после взрывов загорелось предприятие

Глава администрации Табурец: в Черкассах после взрывов загорелось предприятие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава администрации Черкасской области Игорь Табурец заявил, что пожар возник на одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось о серии взрывов в регионе.

«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Идет его ликвидация. Оперативные службы работают», — написал Табурец.

Ранее на складе с фейерверками под Киевом начался сильный пожар. В городе раздавались громкие звуки взрывов. Местные власти ситуацию не комментировали.

Марина Совина
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