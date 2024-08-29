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09:07, 29 августа 2024Мир

В ЕС засомневались в новом пакете санкций против России

Euractiv: ЕС не примет новый 15-й пакет санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) сомневаются, что успеют подготовить и принять новый 15-1 пакет санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия (ЕК), инициирующая рассмотрение новых предложений по санкциям против России и Белоруссии, скорей всего, не захочет идти на риск и пытаться провести очередной пакет ограничений. Поэтому страны Евросоюза сомневаются, что согласуют новые рестрикции», — отмечает агентство.

Однако авторы материала добавили, что позиция ЕК может поменяться к зиме, так как согласование и принятие данной меры будут зависеть от ситуации на Украине.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. В новый санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

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      Дарья Устьянцева
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