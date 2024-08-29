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18:56, 29 августа 2024Россия

В Госдуме ответили на отправку Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

Депутат Климов об отправке Украине доходов из активов России: это воровство
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Отправка Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России является воровством. Такое мнение выразил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, чьи слова приводит «Абзац».

«То, что это воровство, всем известно. (...) Но, понимаете, мы не должны отвечать на какие-то [подобные] шаги. У нас что-то своровали, и у нас есть Уголовный кодекс — его никто не отменял. И я надеюсь, что специалисты в этой сфере такого рода вещи не пропустят просто так», — сказал депутат.

Он также назвал все остальные детали вопроса лирикой и призвал достигать цели специальной военной операции (СВО), а также активно взаимодействовать с мировым большинством.

При этом парламентарий подчеркнул, что в конечном счете Евросоюз (ЕС) должен будет вернуть доходы от активов Москве с процентами и компенсацией ущерба.

Ранее стало известно, что ЕС отправил на нужды Украины первый транш доходов от размещения замороженных российских активов. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель тогда заявил, что средства идут на нужды военно-промышленного комплекса Украины и странам объединения, которые поставляют Киеву вооружения.

Воровством данные действия также назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что передача доходов Киеву обязательно будет иметь юридические последствия.

ЖЗЛ
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